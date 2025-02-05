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Якою буде погода на Прикарпатті 5 лютого
Диван на коліщатках в темній вітальні

Якою буде погода на Прикарпатті 5 лютого

Автор: Петро Якимчук
05/02/2025 08:21
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Прогноз погоди на 5 лютого на Прикарпатті повідомив Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології, передає Правда ІФ

По Івано-Франківську та області хмарно з проясненнями. Невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

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Температура повітря по місту: вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° тепла. По області: вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. У високогір’ї Карпат: вночі 7-12°, вдень 0-5° морозу.

Погода 5 лютого Прикарпаття