Якою буде погода на Прикарпатті 5 лютого

Прогноз погоди на 5 лютого на Прикарпатті повідомив Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології, передає Правда ІФ
По Івано-Франківську та області хмарно з проясненнями. Невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
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Температура повітря по місту: вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° тепла. По області: вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. У високогір’ї Карпат: вночі 7-12°, вдень 0-5° морозу.