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Прикарпатець Ростислав Кіращук увійшов у десятку найкращих лижників Європи
Диван на коліщатках в темній вітальні

Прикарпатець Ростислав Кіращук увійшов у десятку найкращих лижників Європи

Автор: Світлана Якимчук
01/02/2025 18:30
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Спортсмен із Татарова Ростислав Кіращук показав високий результат на міжнародних змаганнях Alpen Cup, які проходили в польському місці Щирк з 25 по 26 січня.

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Про це пише Правда.іф, посилаючись на Ворохтянську селищну раду.

Прикарпатець зайняв 6 і 7 місце серед 60-ти найкращих лижників Європи. До слова, це вже шості змагання, де виходець з Татарова фінішує в першій десятці турнірної таблиці.

В листопаді минулого року Ростислав здобув перемогу на змаганнях “First Snow Competition” з лижного двоборства у Фінляндії.