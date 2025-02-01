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На Прикарпатті спіймали крадія з холодною зброєю в кишені
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті спіймали крадія з холодною зброєю в кишені

Автор: Світлана Якимчук
01/02/2025 17:59
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У Рогатині 36-річний житель Бурштинської територіальної громади намагався винести з магазину неоплачений товар.

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Працівники магазину викликали поліцію охорони, пише Правда.іф з посиланням на Управління поліції охорони в Івано-Франківській області.

Коли прибув наряд реагування, чоловік конфліктував з працівниками та відвідувачами. Його затримали. При поверхневому огляді у чоловіка знайшли та вилучили холодну зброю – ніж та телескопічний кийок.

Викрадений товар правоохоронці повернули до магазину, а затриманого передали слідчо-оперативній групі рогатинської поліції.