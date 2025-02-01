На Прикарпатті спіймали крадія з холодною зброєю в кишені

У Рогатині 36-річний житель Бурштинської територіальної громади намагався винести з магазину неоплачений товар.
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Працівники магазину викликали поліцію охорони, пише Правда.іф з посиланням на Управління поліції охорони в Івано-Франківській області.
Коли прибув наряд реагування, чоловік конфліктував з працівниками та відвідувачами. Його затримали. При поверхневому огляді у чоловіка знайшли та вилучили холодну зброю – ніж та телескопічний кийок.