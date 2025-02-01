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Автотроща неподалік Франківська: з понівеченого салону авто деблокували водія
Диван на коліщатках в темній вітальні

Автотроща неподалік Франківська: з понівеченого салону авто деблокували водія

Автор: Світлана Якимчук
01/02/2025 17:31
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Рятувальники ліквідували наслідки ДТП в Ямницькій громаді.

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Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області, пише Правда.іф.

Першого лютого о 16:01 на лінію 101 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участі легкового автомобіля на автодорозі в селі Ямниця, Івано-Франківського району.

Рятувальники, прибувши до місця події, деблокували травмованого чоловіка з понівеченого салону автомобіля та допомогли медикам транспортувати його до карети швидкої медичної допомоги для медичного огляду, а також від’єднали клеми акумуляторної батареї автівки з метою запобігання загорянню.