Автотроща неподалік Франківська: з понівеченого салону авто деблокували водія

Рятувальники ліквідували наслідки ДТП в Ямницькій громаді.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області, пише Правда.іф.

Першого лютого о 16:01 на лінію 101 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участі легкового автомобіля на автодорозі в селі Ямниця, Івано-Франківського району.

Рятувальники, прибувши до місця події, деблокували травмованого чоловіка з понівеченого салону автомобіля та допомогли медикам транспортувати його до карети швидкої медичної допомоги для медичного огляду, а також від’єднали клеми акумуляторної батареї автівки з метою запобігання загорянню.