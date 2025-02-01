ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На Тисменицькій трасі водій авто “перелетів” кільце та опинився у кюветі
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Тисменицькій трасі водій авто “перелетів” кільце та опинився у кюветі

Автор: Світлана Якимчук
01/02/2025 16:25
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
-Реклама
Квартири Івано-Франківськ
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

31 січня 2025 року на Тисменицькій трасі водій автомобіля Kia Sorento не впорався з керуванням, “перелетів” кільце та злетів у кювет.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Про це “Галці” розповіли у пресслужбі ГУНП в Івано-Франківській області, передає Правда.іф.

31 січня близько 8 ранку поліціянтам повідомили про ДТП на кільці на Тисменицькій трасі. На місці виявили, що водій автомобіля Kia Sorento не впорався з керуванням, врізався у кільце, перелетів його та опинився у кюветі.

Поліціянти оформили матеріали дорожньо-транспортної пригоди. Авто вилучили та помістили на майданчик тимчасового тримання.

Постраждалих у ДТП немає.