На Тисменицькій трасі водій авто “перелетів” кільце та опинився у кюветі

31 січня 2025 року на Тисменицькій трасі водій автомобіля Kia Sorento не впорався з керуванням, “перелетів” кільце та злетів у кювет.

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Про це “Галці” розповіли у пресслужбі ГУНП в Івано-Франківській області, передає Правда.іф.

31 січня близько 8 ранку поліціянтам повідомили про ДТП на кільці на Тисменицькій трасі. На місці виявили, що водій автомобіля Kia Sorento не впорався з керуванням, врізався у кільце, перелетів його та опинився у кюветі.

Поліціянти оформили матеріали дорожньо-транспортної пригоди. Авто вилучили та помістили на майданчик тимчасового тримання.

Постраждалих у ДТП немає.