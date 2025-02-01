Молодий військовий з Рожнятівщини отримав п’яту нагороду за час служби в ЗСУ

Житель села Вербівка Рожнятівської громади Богдан Павлів нагороджений відзнакою Міністра оборони України “Воєнний хрест”. За час служби в ЗСУ це вже п’ята нагорода військовослужбовця.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Інформатор.

У лютому Богдану Павліву виповниться 24 роки. З перших днів повномасштабного вторгнення він став на захист Батьківщини. Як розповіла мати хлопця Наталія Шек, син завжди є опорою та підтримкою для неї та своєї старшої сестри Яни:

“Я виховувала сина сама з допомогою його бабусі Анни, яка тепер щоденно молиться за Божий захист для онука. Після розлучення батько Богдана не брав участь у вихованні та не допомагав нам. Навіть зараз, коли син на фронті і ми збираємо на дрони та автомобілі для нього, він не цікавиться його життям. Думаю, я гідно виховала самотужки сина, бо під час його навчання від Калуського ПТУ отримувала подяки за виховання та успішне навчання сина”, – розповіла мама війського Наталія Шек.

Після закінчення Вербівської школи Богдан Павлів навчався в Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника на історика-археолога. Вже перебуваючи на фронті на нулю, хлопцеві заочно вдалося отримати диплом бакалавра, але на цьому він не зупинився. На цей час військовослужбовець заочно навчається на магістра та має звання офіцера.

“Мій син мав поранення і контузії. Він воює на фронті, а я в тилу. Від початку війни я збираю на дрони. Разом з небайдужими людьми нам вже вдалося відправити декілька авто та бусів на фронт”, – поділилася Наталія Шек.

Додамо, що Богдан був палким вболівальником ФК “Калуш” із 2018 року та активним учасником калуського футбольного руху. Стояв біля витоків відродження калуського ультрасу та відвідував домашні та виїзні матчі ФК “Калуш”.