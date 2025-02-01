У Долині надзвичайники врятували собаку з каналізаційного колодязя

Долинські надзвичайники врятували собаку з каналізаційного колодязя.
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Про випадок розповіли на сторінці Калуського районного управління ГУ ДСНС в Івано-Франківській області, пише Правда.іф.
“Сьогодні вранці на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що у місті Долина у каналізаційний колодязь впала собака. Долинські рятувальники виїхали до місця та за допомогою спеціального обладнання вивільнили перелякану собаку з 5-ти метрової глибини на поверхню”, – йдеться у дописі.