Військовий отримує нагороду Золотий Хрест України
Прикарпатець Далинець Павло отримав відзнаку “Золотий Хрест” від Головнокомандувача ЗСУ

Автор: Оксана Марушкевич
08/08/2025 20:04
Військовослужбовець з Вигодської громади отримав відзнаку від Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

Пише Правда.іф з посиланням на Вигодську селищну раду.

Уродженець села Вишків, старший солдат Павло Далинець отримав почесну відзнаку “Золотий Хрест” від Головнокомандувача Збройних сил України Олександра СИРСЬКОГО за успішне виконання бойового завдання.

З дитинства мріяв про військову справу

Боєць, 1995 року народження, з дитинства мріяв про військову справу. Після закінчення Вищого професійного училища №21 в Івано-Франківську, вже у 18 років він вступив до лав Збройних Сил України. З 2013 по 2018 рік проходив військову службу за контрактом. А в липні 2022 року, після повномасштабного вторгнення російської федерації, знову став до лав ЗСУ, продовживши боронити Україну від загарбника.

Успішне виконання поставленої бойової місії

Зараз чоловік проходить службу в складі 223-го зенітного ракетного полку імені Українських Січових Стрільців. Саме в межах цього підрозділу він виконував бойове завдання, за яке й був нагороджений. Його внесок у захист українського неба й успішне виконання поставленої бойової місії було гідно оцінено командуванням.

На даний час захисник перебуває у короткотривалій відпустці, аби відновити сили та побачити рідних.

За самовіддану службу і мужність військовослужбовцю висловлюють щиру подяку Вигодська селищна рада, виконавчий комітет, депутатський корпус та уся громада.

«Ми пишаємося нашими воїнами. Це завдяки таким, як він, Україна стоїть і буде стояти. Його приклад — це натхнення для всіх нас. Щиро дякуємо Павлу за службу та молимося за кожного нашого захисника», — зазначив голова громади Микола Мацалак .