У Галицькому парку запрацює природотерапевтичний табір

У Галицькому національному природному парку оголосили набір на природотерапевтичний табір.

Про це повідомили на Фейсбук-сторінці парку.

Діти мають можливість взяти участь у трьохденних заходах, які плануються на кілька дат:

12-14 серпня

19-21 серпня

26-28 серпня

Заняття триватимуть з 8:30 до 16:00.

“Всі заходи відбуватимуться в обіймах природи і включатимуть пізнавальні лекції, майстерки, квести, перегляд фільмів, волонтерство, чаювання та фруктова вітамінізація”, – зазначають у дописі.

Вікова категорія дітей до 12 років.

Записатись можна за тел. 0665665927 (найкраще на вайбер)