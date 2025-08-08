У Галицькому парку запрацює природотерапевтичний табір

У Галицькому національному природному парку оголосили набір на природотерапевтичний табір.
Про це повідомили на Фейсбук-сторінці парку.
Діти мають можливість взяти участь у трьохденних заходах, які плануються на кілька дат:
- 12-14 серпня
- 19-21 серпня
- 26-28 серпня
Заняття триватимуть з 8:30 до 16:00.
“Всі заходи відбуватимуться в обіймах природи і включатимуть пізнавальні лекції, майстерки, квести, перегляд фільмів, волонтерство, чаювання та фруктова вітамінізація”, – зазначають у дописі.
Вікова категорія дітей до 12 років.
Записатись можна за тел. 0665665927 (найкраще на вайбер)