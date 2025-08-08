ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Паркові скульптури з дерева та вказівниками
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Галицькому парку запрацює природотерапевтичний табір

Автор: Оксана Марушкевич
08/08/2025 20:22
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У Галицькому національному природному парку оголосили набір на природотерапевтичний табір.

Про це повідомили на Фейсбук-сторінці парку.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Діти мають можливість взяти участь у трьохденних заходах, які плануються на кілька дат:

  • 12-14 серпня
  • 19-21 серпня
  • 26-28 серпня

Заняття триватимуть з 8:30 до 16:00.

“Всі заходи відбуватимуться в обіймах природи і включатимуть пізнавальні лекції, майстерки, квести, перегляд фільмів, волонтерство, чаювання та фруктова вітамінізація”, – зазначають у дописі.

Вікова категорія дітей до 12 років.

Записатись можна за тел. 0665665927 (найкраще на вайбер)