Прикарпаття отримало 12000 доз вакцини від туберкульозу

Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України отримав гуманітарну допомогу – 12 000 доз вакцини проти туберкульозу БЦЖ.

Про це пише Правда з посиланням на Івано-Франківський обласний ЦКПХ.

Отриману вакцину розділять між пологовими стаціонарами закладів охорони здоров’я Івано-Франківської області для своєчасного щеплення новонароджених. Запасів має вистачити на 6 місяців.

Поставку здійснили в рамках міжнародної програми «Fragility» за підтримки ЦГЗ МОЗ України, що сприяє забезпеченню України необхідними імунобіологічними препаратами.