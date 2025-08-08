ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Прикарпаття отримало 12000 доз вакцини від туберкульозу
Диван на коліщатках в темній вітальні

Прикарпаття отримало 12000 доз вакцини від туберкульозу

Автор: Олег Мамчур
08/08/2025 20:55
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України отримав гуманітарну допомогу – 12 000 доз вакцини проти туберкульозу БЦЖ.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Про це пише Правда з посиланням на Івано-Франківський обласний ЦКПХ.

Отриману вакцину розділять між пологовими стаціонарами закладів охорони здоров’я Івано-Франківської області для своєчасного щеплення новонароджених. Запасів має вистачити на 6 місяців.

Поставку здійснили в рамках міжнародної програми «Fragility» за підтримки ЦГЗ МОЗ України, що сприяє забезпеченню України необхідними імунобіологічними препаратами.

Прикарпаття отримало 12000 доз вакцини від туберкульозу 1