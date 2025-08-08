ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Бурштині в ДТП постраждали двоє людей

Автор: Оксана Марушкевич
08/08/2025 21:13
8 серпня близько 17:15 у Бурштині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох транспортних засобів — ВАЗ та Citroën Jumper.

Як повідомляють правоохоронці, попередньо встановлено, що внаслідок зіткнення травм зазнали водій та пасажир ВАЗ. Їх доставили до медичного закладу, де потерпілих оглядають лікарі, пише Галка.

На місці ДТП продовжують працювати працівники поліції, які з’ясовують усі обставини та причини аварії.

За інформацією від водіїв, станом на 18:50, на в’їзд в Бурштин зі сторони Івано-Франківська — затор.