У Бурштині в ДТП постраждали двоє людей

8 серпня близько 17:15 у Бурштині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох транспортних засобів — ВАЗ та Citroën Jumper.

Як повідомляють правоохоронці, попередньо встановлено, що внаслідок зіткнення травм зазнали водій та пасажир ВАЗ. Їх доставили до медичного закладу, де потерпілих оглядають лікарі, пише Галка.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

На місці ДТП продовжують працювати працівники поліції, які з’ясовують усі обставини та причини аварії.

За інформацією від водіїв, станом на 18:50, на в’їзд в Бурштин зі сторони Івано-Франківська — затор.