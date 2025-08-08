У Франківську відновили програму грантів “Теплого міста” та збільшили фінансування 

Платформа “Тепле місто” оголосила про старт осінньої хвилі грантового конкурсу з новими напрямками підтримки та збільшеним фінансуванням. За 10 років існування програма профінансувала понад 311 проєктів на загальну суму понад 3 млн грн.

Про це пише Галка.

6 серпня платформа “Тепле місто” оголосила про відновлення своєї програми грантової підтримки після вимушеної перерви.

Програма “Гранти Теплого міста”, яка існує вже десятиліття, стала важливим інструментом розвитку громадських ініціатив в Івано-Франківській громаді.

“Програма Гранти Теплого міста існує вже 10 років. Це успішний проєкт нашої платформи, тому що за цей час було профінансовано більш як 311 проєктів для міського простору, для освітніх закладів, комунальних закладів, і загальна сума підтримки понад 3 млн гривень за ці 10 років”, – розповідає Ірина Стасюк, координаторка програми.

Програма переживала невелику паузу, пов’язану зі зміною американського фінансування, але зараз організатори повернулися з новими силами та оновленою концепцією.

Осіння хвиля грантів принесла кілька важливих змін.

Головною новацією стало оновлення напрямків підтримки. Тепер гранти надаються за чотирма тематичними блоками: громадське здоров’я, культура та культурний туризм, міський простір, освіта та інновації. Це розширення дозволяє охопити більше сфер громадського життя та підтримати різноманітні ініціативи.

Свої заявки можуть подавати учасники зі всієї України, але самі проєкти мають реалізовуватися в Івано-Франківську.

“Не лякайтеся подавати до нас заявки”, – заохочує Ірина Стасюк потенційних учасників. Особливу увагу приділяють молодіжному сектору міста – студентським ініціативам та молодіжним організаціям, які мають свіжі ідеї та готові втілити їх у життя. Минулого сезону програма мала успішну співпрацю з всеукраїнськими громадськими організаціями.

Цьогорічна програма має збільшений обсяг фінансування.

Організатори підготували дев’ять грантів замість традиційних п’яти-шести: чотири проєкти по 90 000 грн та п’ять проєктів по 20 000 грн.

“Це дозволить підтримати значно більше ініціатив та дасть шанс як амбітним великим проєктам, так і локальним невеликим ідеям”.

Прийом заявок триває до 14 серпня. Детальну інформацію можна знайти на сайті платформи “Тепле місто”.

Процедура відбору залишається прозорою. Технічний відбір відбувається до 18 серпня, після чого заявки передають п’ятьом членам журі. Склад журі засекречений, але експерти представляють усі сфери діяльності, які програма підтримує. Другим етапом стане пітчинг проєктів 28 серпня, а переможців оголосять 29 серпня.

Станом на 6 серпня надійшло 10 заявок, але організатори знають з досвіду, що основний потік буде ближче до дедлайну.

Прикладом успішної реалізації гранту стала ініціатива студентської громадської організації, яку представляє Надія Дутчин. Їхній проєкт отримав підтримку в розмірі 20 000 грн і був спрямований на організацію дозвілля для онкохворих дітей в обласній дитячій лікарні.

“Ми студенти-медики і розуміємо, наскільки це специфічне відділення. Дітки ізольовані, оскільки в них дуже слабкий імунітет внаслідок онкології. Ми подумали, що варто їм забезпечити дозвілля, щоб урізноманітнити їхні лікарняні дні”, – пояснює мотивацію проєкту Надія.

Підготовка розпочалася з навчання, яке організовують координатори програми.

“Ми потрапили в останній вагон, але були дуже раді такій можливості, тому що насправді є багато нюансів, про які й не думаєш”, – згадує активістка.

Діти в гематологічному відділенні перебувають на лікуванні дуже довго – хімієтерапія може тривати шість-вісім годин. Команда розробила систематичну програму дозвілля, приходячи до відділення кожного тижня. На грантові кошти закупили фарби, кольоровий папір, олівці, пластилін, настільні ігри.

Діяльність варіювалася залежно від можливостей дітей – ліплення, малювання, святкові заходи на Великдень та День Святого Миколая. Проєкт уже існував до отримання гранту, але фінансова підтримка дозволила значно розширити можливості. Втілення проєкту принесло команді цінний досвід.

“Ми зрозуміли, наскільки ідея в голові може бути одною, а її реалізація зовсім іншою”, – ділиться Надія.

Головним викликом стала специфіка медичного закладу – іноді діти не могли долучитися до заходів через процедури. Кількість учасників виявилася меншою за очікування, але це не вплинуло на загальну оцінку.