Дві франківські виховательки потрапили у ТОП-25 найкращих дошкільників України

Global Teacher Prize Ukraine оголосили ТОП-25 учасників премії в спецномінації «Дошкілля».

"Ці 25 неймовірних педагогів щодня створюють середовище, у якому малюки відкривають перші знання, розвивають творчість та вчаться дружити. Вони — справжні натхненники, чия відданість та любов до своєї справи формують освітній фундамент для наймолодших українців",- кажуть організатори.

Серед 25 найкращих дошкільників України і дві виховательки з Івано-Франківка, інформує Бліц-Інфо.

– Христина Микуляк (ЗДО№37)

– Ольга Сторожук (ПШ ім. Софії Русової)

Хто отримає перемогу у номінації «Дошкілля» дізнаємося вже 4 жовтня, у Міжнародний день вчителя, під час урочистої церемонії нагородження Global Teacher Prize Ukraine 2025.