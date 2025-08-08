Зустріч Трампа та путіна: ЗМІ розповіли, які локації розглядаються для переговорів

Місце проведення зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом рф володимиром путіним ще не визначене, сторони розглядають чотири можливі локації.

Про це повідомляє Fox News, посилаючись на свої джерела.

За даними журналістів, в якості місця проведення розглядаються Угорщина, Швейцарія, Рим та Об’єднані Арабські Емірати.

Точну дату також не визначено, проте саміт, швидше за все, пройде «наприкінці наступного тижня».