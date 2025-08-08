ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Зустріч Трампа та путіна: ЗМІ розповіли, які локації розглядаються для переговорів
Зустріч Трампа та путіна: ЗМІ розповіли, які локації розглядаються для переговорів

Автор: Олег Мамчур
08/08/2025 23:01
Місце проведення зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом рф володимиром путіним ще не визначене, сторони розглядають чотири можливі локації.

Про це повідомляє Fox News, посилаючись на свої джерела.

За даними журналістів, в якості місця проведення розглядаються Угорщина, Швейцарія, Рим та Об’єднані Арабські Емірати.

Точну дату також не визначено, проте саміт, швидше за все, пройде «наприкінці наступного тижня».

«Саміт все ще може зрештою зірватися, оскільки президент України Володимир Зеленський поінформував чиновників про положення Конституції України, які передбачають проведення всенародного референдуму щодо будь-яких територіальних поступок», – пише видання.