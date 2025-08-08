Зустріч Трампа та путіна: ЗМІ розповіли, які локації розглядаються для переговорів

Місце проведення зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом рф володимиром путіним ще не визначене, сторони розглядають чотири можливі локації.
Про це повідомляє Fox News, посилаючись на свої джерела.
За даними журналістів, в якості місця проведення розглядаються Угорщина, Швейцарія, Рим та Об’єднані Арабські Емірати.
Точну дату також не визначено, проте саміт, швидше за все, пройде «наприкінці наступного тижня».
«Саміт все ще може зрештою зірватися, оскільки президент України Володимир Зеленський поінформував чиновників про положення Конституції України, які передбачають проведення всенародного референдуму щодо будь-яких територіальних поступок», – пише видання.