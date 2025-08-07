ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Прикарпатець хотів перевезти через кордон електроніки на понад пів мільйона гривень
Прикарпатець хотів перевезти через кордон електроніки на понад пів мільйона гривень. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
07/08/2025 19:25
6 серпня близько 21:30 до пункту пропуску «Шегині–Медика» у напрямку в’їзду в Україну прибув транспортний засіб RENAULT TRAFIC, що рухався смугою спрощеного митного контролю — «зелений коридор».

Під час митного огляду у 50-річного водія, мешканця Прикарпаття, в мікроавтобусі виявлено електроніку відомих брендів — SAMSUNG, XIAOMI, APPLE, SONY, MARSHALL, DJI, LOGITECH, MICROSOFT, ASUS, BOSCH тощо, повідомляють митники.

Серед товарів — мобільні телефони, планшети, смартгодинники, навушники, а також інші електронні пристрої й аксесуари — загалом 59 одиниць техніки.

Орієнтовна вартість вилучених товарів становить понад 522 тисячі гривень.

За цим фактом складено адмінпротокол за ч.2 ст.471 Митного кодексу України.

