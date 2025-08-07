Залужному передали прапор штурмовиків із підписом прикарпатських ветеранів війни

5 серпня у Лондоні відбулася символічна зустріч відомого українського військового, ветерана десантно-штурмових військ, колишнього речника Міністерства у справах ветеранів України Дмитра Дамаскіна з почесним послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, генералом Валерієм Залужним, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

Дмитро Дамаскін перебував у Лондоні як представник української збірної з піклболу UPF (Ukrainian Pickleball Federation), яка бере участь у міжнародних змаганнях.

Під час особистої зустрічі з генералом Залужним обговорили важливі питання реабілітації та відновлення українських ветеранів, зокрема роль адаптивного спорту в інтеграції військових у мирне життя.

Прапор від воїнів

Особливим моментом зустрічі стало вручення Валерію Федоровичу Залужному прапора від Спілки ветеранів штурмових дій. На стягу — підписи франківських військовослужбовців та ветеранів, які пройшли крізь пекло війни.

«Цей прапор не з поля бою, але на ньому — підписи тих, хто пройшов через своє пекло. Побратими, які втратили, вистояли, повернулися… І які далі тримаються, бо інакше не вміють. Передав його Валерію Федоровичу як символ довіри, як вдячність за те, що був поруч із військом не лише на словах. Для нас це більше, ніж прапор. Це — голос кожного, хто повернувся з війни і не зламався. Це про біль. Про силу. Про памʼять. І про те, що ми ще живі — а значить, маємо йти далі», — наголосив Дмитро Дамаскін.

Ця зустріч стала ще одним нагадуванням про єдність військової спільноти та незламну силу духу українських захисників — як на фронті, так і за його межами.

До слова, спілку ветеранів штурмових дій очолює відомий на Прикарпатті військовий — Руслан Павлов.