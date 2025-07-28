Прикарпатець намагався перевезти через кордон 504 таблетки наркотичних засобів. ФОТО

27 липня в пункт пропуску «Нижанковичі — Мальховіце» прибув транспортний засіб VOLKSWAGEN CARAVELLE у напрямку «вʼїзд в Україну» під керуванням 48-річного прикарпатця.

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Водій обрав смугу «зелений коридор», призначену для переміщення товарів, які не підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню, повідомляють митники.

Однак під час огляду транспортного засобу працівники митниці виявили коробку з лікарськими засобами — 504 таблетки Dolstip та Targin, що відносяться до наркотичних засобів, обіг яких є обмеженим.

За цим фактом складено адміністративний протокол відповідно до ч. 3 ст. 471 МКУ.

Повідомлення про цей випадок, який містить ознаки злочину, відповідно до ст. 309 ККУ скеровано до правоохоронних органів для подальшого розслідування.