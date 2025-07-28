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Прикарпатець намагався перевезти через кордон 504 таблетки наркотичних засобів. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
28/07/2025 17:50
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27 липня в пункт пропуску «Нижанковичі — Мальховіце» прибув транспортний засіб VOLKSWAGEN CARAVELLE у напрямку «вʼїзд в Україну» під керуванням 48-річного прикарпатця.

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Водій обрав смугу «зелений коридор», призначену для переміщення товарів, які не підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню, повідомляють митники.

Однак під час огляду транспортного засобу працівники митниці виявили коробку з лікарськими засобами — 504 таблетки Dolstip та Targin, що відносяться до наркотичних засобів, обіг яких є обмеженим.

За цим фактом складено адміністративний протокол відповідно до ч. 3 ст. 471 МКУ.

Повідомлення про цей випадок, який містить ознаки злочину, відповідно до ст. 309 ККУ скеровано до правоохоронних органів для подальшого розслідування.

Працівник митниці перевіряє документи на столі.
Упаковка таблеток Targin з опіоїдним засобом