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Боєць з Калуша сокирою вирубав скульптуру «Берегиня відродження». ФОТО

Автор: Олег Мамчур
28/07/2025 17:17
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На подвірʼї Меморіального музею “Калуська в’язниця” з’явився унікальний мистецький виріб — скульптура «Берегиня відродження», власноруч створена військовослужбовцем інженерного батальйону Мирославом Романівим.

Мирослав Романів із юності захоплювався скульптурою. Свої перші кроки у мистецтві робив в училищі культури, де його творчий талант відкрив викладач Василь Цапів. Згодом він продовжив навчання у Косівському державному інституті прикладного та декоративного мистецтва, де ще більше розвинув свій хист, повідомляє міський голова Калуша Андрій Найда.

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З перших днів повномасштабного вторгнення Мирослав став на захист України. Спочатку він проходив службу у стрілецькій роті 79 батальйону 102 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ імені полковника Дмитра Вітовського.

Після отриманого поранення перевівся до окремого інженерного батальйону, командиром якого є його перший командир зі 79 батальйону.

Основа скульптури — брила вапняку, знайдена на території, де дислокувався батальйон. Лише за допомогою сокири Мирославу вдалося створити образ ляльки‑мотанки, що символізує берегиню роду, з крилами у формі тризуба. Одне крило злегка надщерблене, що є символом боротьби, яка триває, болю та жертовності України. На скульптурі також вигравіювано шеврон інженерного батальйону. Щоб досягти такого результату, Мирослав сокирою стесав близько 200 кілограмів зайвого матеріалу.

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