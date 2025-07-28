Трамп “дуже розчарований” путіним і заявив, що може скоротити наданий йому 50-денний дедлайн

Дональд Трамп висловив розчарування володимиром путіним після ракетних ударів по Києву. Пише УНН.

Він розглядає можливість скорочення 50-денного терміну для росії щодо угоди про припинення вогню в Україні.

Президент США Дональд Трамп заявив, що “дуже розчарований” главою кремля володимиром путіним і заявив, що може скоротити 50-денний термін для росії щодо угоди про припинення вогню у війні рф проти Україні, який він запровадив на початку цього місяця. Про це він заявив, зустрівшись з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

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“Ми з вами [Стармером] обговорювали це питання багато разів, і ми думали, що все вирішили”, – сказав Трамп.

“А потім президент путін виходить і починає запускати ракети по якомусь місту, наприклад, Києву, і вбиває багато людей у будинку для літніх людей чи деінде”, – сказав Трамп.

Президент США заявив, що він “дуже розчарований” володимиром путіним.

“Я розчарований президентом путіним, дуже розчарований ним”, – зазначив Трамп.

“Нам доведеться подивитися, я збираюся скоротити ті 50 днів, які я йому дав, до меншої кількості, бо, здається, я вже знаю відповідь, що станеться”, – сказав Трамп.

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