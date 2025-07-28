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У Франківську запровадять громадські слухання перед усіма містобудівними рішеннями
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У Франківську запровадять громадські слухання перед усіма містобудівними рішеннями

Автор: Олег Мамчур
28/07/2025 16:45
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Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків анонсував обов’язкові громадські слухання перед ухваленням рішень, що стосуються архітектури, видачі містобудівних умов та земельних питань.

Про це мер повідомив у відеозверненні 25 липня.

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«Запропоную обов’язково, щоб по всіх питаннях архітектурних, по видачі містобудівних умов, по земельних питаннях проводилися громадські слухання. Чи перед сесією, чи перед виконкомом», – сказав Марцінків.

Де відбуватимуться слухання:

  • у Палаці Потоцьких (перший поверх відремонтований, до 200 місць);
  • за сприятливої погоди — просто неба.

Обов’язкове інформування мешканців:
Перед слуханнями жителів прилеглих територій будуть сповіщати, ймовірно, у межах 100–200 м від ділянки. Формат повідомлень ще узгоджують.

Марцінків наголосив, що ініціатива спрямована на підвищення прозорості та зменшення конфліктів у містобудуванні.

«Хочу збільшити прозорість і впорядкувати процес. Звісно, рішення прийматиме міська рада, але пропонуватиму це на найближчій сесії», – додав він.