У Франківську запровадять громадські слухання перед усіма містобудівними рішеннями

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків анонсував обов’язкові громадські слухання перед ухваленням рішень, що стосуються архітектури, видачі містобудівних умов та земельних питань.

Про це мер повідомив у відеозверненні 25 липня.

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«Запропоную обов’язково, щоб по всіх питаннях архітектурних, по видачі містобудівних умов, по земельних питаннях проводилися громадські слухання. Чи перед сесією, чи перед виконкомом», – сказав Марцінків.

Де відбуватимуться слухання:

у Палаці Потоцьких (перший поверх відремонтований, до 200 місць);

за сприятливої погоди — просто неба.

Обов’язкове інформування мешканців:

Перед слуханнями жителів прилеглих територій будуть сповіщати, ймовірно, у межах 100–200 м від ділянки. Формат повідомлень ще узгоджують.

Марцінків наголосив, що ініціатива спрямована на підвищення прозорості та зменшення конфліктів у містобудуванні.