Потап і Настя Каменських показали свій відпочинок в Іспанії 

Скандальний продюсер і репер Потап з дружиною Настею Каменських показався на відпочинку. Пише ТСН.
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Так, подружжя постало на фото спільно з українським блогером Яном Гордієнком, більш відомим як Ян Го. Зірка Мережі у фотоблогу опублікував одразу декілька світлин з артистами, де вони позують в імпровізованій фотосесії поблизу басейну. Зокрема, Потап для яскравіших знімків взяв лійку та поливав з неї голову блогера, допоки Настя годувала хлопця кавуном.
Цікаво, що до цієї добірки літніх фото з Іспанії Ян додав селфі зі скандальним російським журналістом Юрієм Дудем, чим обурив своїх шанувальників і спровокував відписки.
- Ех, Ян, була кращої думки про тебе
- Дудь і Потап в одному дописі…
- Клас, як матимеш час, заблокуй мене, будь ласка
Тим часом Потап у коментарях прокоментував світлину грою слів англійською мовою “Yan, Hot &Fun”, що в перекладі може звучати як “молоді, гарячі і веселі”.