Володимир Зеленський відзначив державною нагородою медика з Івано-Франківщини Мороза Ярослава

Президент України Володимир Зеленський присвоїв почесне звання “Заслужений лікар України” за багаторічну, наполегливу працю, професіоналізм і вагомий внесок у розвиток системи охорони здоров’я краю медику з Прикарпаття.

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Повідомляє голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, передає Правда.іф.