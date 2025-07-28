Володимир Зеленський відзначив державною нагородою медика з Івано-Франківщини Мороза Ярослава

Президент України Володимир Зеленський присвоїв почесне звання “Заслужений лікар України” за багаторічну, наполегливу працю, професіоналізм і вагомий внесок у розвиток системи охорони здоров’я краю медику з Прикарпаття.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Повідомляє голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, передає Правда.іф.
“Ярославу Петровичу Морозу, генеральному директорові КНП «Центральна районна лікарня Калуської міської ради», присвоєно почесне звання «Заслужений лікар України».
Це нагорода за багаторічну, наполегливу працю, професіоналізм і вагомий внесок у розвиток системи охорони здоров’я краю.
Щиро вітаю з високою державною відзнакою!”, – зазначає посадовиця.