Дружина Юрія Ткача натякнула на вагітність красномовним фото

Дружина українського гумориста та капітана шоу “Я люблю Україну” Юрія Ткача заінтригувала фанів новиною про вагітність. Пише ТСН.

Так, у фотоблогу Вікторія Ткач у сторіз показала кадр з родиною, де вони всі втрьох з донькою Єлизаветою позують на тлі фотозони з написом “Boy or Girl” — традиційного елементу гендер-паті.

І хоча Ткачі ще не дали офіційного підтвердження про другу вагітність, коментарі знайомих говорять самі за себе. Зокрема, одна з близьких до подружжя осіб, піарниця зірок Христина Шоміна, залишила промовистий коментар: “Ось це так свято! Ще більше українців!”. Ще більше підігріла чутки близька подруга родини, ведуча Міла Єрємєєва, яка написала: “Плюс одна зірочка в Україні”.

Юрій Ткач з родиною / © instagram.com/yuriy_tkach

Нагадаємо, Юрій і Вікторія Ткачі разом уже понад 13 років у шлюбі. Вони виховують донечку Єлизавету. Проте їхню родину торік спіткала серйозна криза, яка призвела до тимчасового окремого проживання. На щастя, вони не розлучилися і завдяки тривалій роботі над стосунками зуміли вберегти найцінніше – родину.

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