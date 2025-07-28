У Довгому Войнилові зустріли звільненого з полону Ярослава Пекаря. ФОТО

Після двох років полону до рідного села повернувся захисник з Прикарпаття Ярослав Пекар. Це подія, на яку чекала родина, громада і вся Україна.

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Про це повідомляє Правда з посиланням Інформатор.

Попри те, що приїзд воїна не анонсували ані на рівні керівництва громади чи влади вищих рівнів, односельці зустріли нині Ярослава Пекаря чисельною громадою: на шкільне подвірʼя, де відбувалася зустріч, прийшли чи не з кожної хати у селі. Люди дякували Герою за мужність, а в Бога просили здоровʼя і для нього, і для всіх тих, хто нині проходить випробування війною.

49-річний захисник Ярослав Пекар був звільнений у рамках одного з нещодавніх обмінів. У полон він потрапив у липні 2023 року. Відтоді жодного разу не мав змоги вийти на звʼязок із рідними.

Як зазначила дружина Валентина, про полон вона, як і всі інші, дізналися із відео, яке оприлюднили у соцмережах незадовго після тієї важкої події. Оговтавшись від першого шоку, вона обʼєдналась із іншими дружинами полонених воїнів, та пройшла непростий шлях.

“Ми їздили куди могли, ми писали листи… і кожен обмін ми на них чекали”, — зазначила вона.

Щасливий дзвінок жінка отримала 20 червня цього року: “Ваш чоловік знаходиться на території України”, — почула пані Валентина…