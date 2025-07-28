“Хазяїн Карпат”: як очільник Яремче перетворив туристичне місто на сімейний бізнес

Понад 20 мільйонів гривень доходу за один рік — саме таку суму задекларувала дружина міського голови Яремче за 2024-й. Ідеться не про інвестора, не про підприємця національного масштабу. Це — дружина мера невеликого карпатського міста з населенням менше 10 тисяч осіб.

Детальніше – у розслідувані Галини Капустинської для СтопКору.

Саме ця декларація одразу привернула увагу під час чергового моніторингу відкритого реєстру. І стала відправною точкою розслідування журналістів СтопКору.

Розбиті дороги, дитсадок і контрасти Яремче

Першим, що побачили журналісти після прибуття в Яремче, був центральний вокзал — своєрідна візитівка міста. Але замість охайної території гостей зустрічають ями, калюжі, бруд і розбитий асфальт.

Дорога від вокзалу до центру має вигляд музею латок: ремонт тут, схоже, проводився ще за часів глибокої давнини. Автівки підстрибують на вибоїнах, а водії об’їжджають небезпечні ділянки як можуть. І це — центральна вулиця. А ось сусідні провулки — взагалі без покриття.

Один із таких веде до місцевого дитячого садочка. Тут не просто погана дорога — її фактично немає. Суцільна глина й глибокі ями. У той час як у декларації мера зазначено дохід дружини у 20 мільйонів гривень за рік, шлях до садка, де щодня ходять діти, лишається непроїзним.

Згодом журналісти таки знайшли хорошу дорогу — рівну, немов скло, з новенькою бруківкою. Але не в центрі міста, а за 15 кілометрів — в Микуличині. Де мешкає родина Мироняків.

Бізнес без прибутку: що стоїть за мільйонами в декларації

20 мільйонів гривень, задекларовані дружиною мера, — це обсяг доходу, який мав би відповідати масштабному бізнесу. Однак єдина компанія, вказана в декларації Надії Василівни Мироняк, — будівельна фірма ТОВ “Зорі Карпат”.

До 2015 року засновником компанії був сам Андрій Мироняк — нинішній міський голова. Згодом, після обрання на посаду, фірму переоформили на дружину. Формальним керівником залишився Андрій Хомин — колишній очільник яремчанської поліції, в якій свого часу працював і сам Мироняк.

Згідно з відкритими даними, у минулому “Зорі Карпат” активно брали участь у тендерах і заробляли на державних замовленнях. Але останній офіційно зафіксований прибуток — у 2021 році. Після цього — повна тиша: ані доходів, ані діяльності, ані працівників. Підприємство видається “мертвим” — принаймні на папері.

Журналісти вирішили перевірити, чи справді вся “бізнес-імперія” обмежується лише цією фірмою.

Готель без гостей та нерухомість у Карпатах

Микуличин — мальовниче село в самому серці Карпат, розташоване за 15 кілометрів від Яремче. Саме тут мешкає родина Мироняків. І саме тут, згідно з декларацією, на пані Надію зареєстровано житлово-торговельний комплекс площею майже 600 квадратних метрів.

Як виявилося, мовиться про невеликий готель на 8 номерів. Теоретично з таким бізнесом можна заробляти чималі гроші, особливо в регіоні з неабияким туристичним потоком. Але на практиці готель не працює вже кілька років. Місцеві розповіли, що він зачинений щонайменше з 2020-го.

Журналісти СтопКору намагалися поселитися в заклад — марно. На жодному з майданчиків немає активного бронювання, телефон не відповідає. Із випадкової розмови із жінкою на території готелю стало зрозуміло, що це і є пані Надія — дружина мера. У сонцезахисних окулярах її спершу не впізнали.

Отже, готель не функціонує. І жодного бізнесу тут не видно. Але далі — цікавіше. Бо неподалік журналісти знайшли справжній центр прибутку родини Мироняків — і це зовсім не туризм.

Ліс, сотки і мільйони: який вигляд має “непомітний” бізнес

Згідно з даними “YouControl”, Надія Мироняк зареєстрована як фізична особа-підприємець. Перелік КВЕДів широкий: торгівля, будівництво, готельна справа, малярні роботи. Але основний напрям — робота з деревиною.

Журналісти СтопКору виявили повноцінне деревообробне підприємство: спецтехніка працює, вантажівки регулярно вивозять деревину, довкола — десятки кубів сосни, складених у височенні штабелі.

В офіційних документах це подається як малий бізнес, але насправді підприємство працює на повну. І схоже, саме тут — справжнє джерело мільйонного доходу родини мера.

Крім того, пані Надія має в Микуличині 11 земельних ділянок загальною площею 255 соток. А сам Андрій Мироняк — ще 8 ділянок, разом на 156 соток. На продаж виставлені сусідні ділянки, вартість яких — 3,5 тисячі доларів за сотку. Для порівняння: у столичній Конча-Заспі середня ціна — 550 доларів за сотку.

За попередніми підрахунками, лише земельні володіння родини Мироняків у Микуличині тягнуть на понад 546 тисяч доларів — або понад 22 мільйони гривень.

Старий Pajero і сімейний автопарк на сотні тисяч доларів

Сам Андрій Мироняк, згідно з декларацією, володіє скромним Mitsubishi Pajero 1996 року випуску. А ось автопарк його близьких має зовсім інший вигляд.

На дружину, Надію Мироняк, зареєстровано одразу кілька транспортних засобів, зокрема:

Volvo XC90

Mitsubishi Outlander

Mitsubishi L200

15 вантажівок

На доньку Віталію, яка нещодавно завершила навчання в університеті, оформлено одразу дві автівки: Suzuki Jimny 2015 та 2023 року випуску. Обидві придбані в один день 2023 року. Загальна ринкова вартість — понад 35 тисяч доларів.

Крім того, три місяці тому на тещу оформили ще й Lexus LX 470 орієнтовною вартістю близько 16 тисяч доларів.

І все це — на тлі міського бюджету, який постійно потребує дотацій, та вулиць, де місцеві діти йдуть до садочка через болото.

Бізнес у заповіднику: що приховує гірська колиба

Журналісти СтопКору виявили туристичний об’єкт у гірській частині Карпат — на території, де чинним законодавством заборонена будь-яка комерційна діяльність. Колиба розташована всередині природоохоронної зони, де мали б бути лише тиша, незаймана природа й обмежений доступ.

Попри це, заклад працює повноцінно: відвідувачі обідають за столиками, на кухні смажать м’ясо, звучить музика, пропонуються екскурсії. Жодних ознак, що діяльність обмежена або не ведеться.

На запитання, чи має до цього стосунок Андрій Мироняк, одна з працівниць відповіла коротко: “Ну як власник… власник — швагро”. Тобто — родич. А отже, формально — жодного зв’язку. Фактично — класичне ведення родинного бізнесу там, де це заборонено законом.

Таке використання природоохоронної території є прямим порушенням екологічного законодавства. Місце, де мала би бути тиша, охорона довкілля та мінімальне втручання людини, фактично перетворене на туристичний заклад з прибутком.

Елітна нерухомість у столиці та стиль життя сім’ї Мироняків

Майнові активи родини Мироняків не обмежуються Карпатами. Згідно з деклараціями, Андрій Мироняк володіє двома квартирами в одному житловому комплексі в Києві. Обидві — майже по 70 квадратів. Орієнтовна вартість кожної — близько 100 тисяч доларів.

Не відстає й донька Віталія. Нещодавня випускниця філософського факультету, а нині — блогерка і молода письменниця, позиціонує себе як дослідниця Яремчанщини. На своїх сторінках у соцмережах показує, як реставрує стару гуцульську хатинку. Все має вигляд атмосферний, автентичний і дорогий.

Але головне — Віталія є власницею трикімнатної квартири у ЖК “Русанівська Гавань” — одному з найдорожчих житлових комплексів столиці. Квартира площею понад 100 квадратів придбана в тому ж 2023 році, коли дівчина купила й дві автівки. Орієнтовна вартість — близько 7 мільйонів гривень. Це викликає очевидне запитання: звідки у молодої письменниці, яка щойно закінчила університет, кошти на елітну квартиру і дві автівки?

Пояснення мера: суперечності й ухиляння

На основі всіх зібраних фактів журналісти СтопКору звернулися безпосередньо до мера Яремче — Андрія Мироняка. На подив, він погодився на розмову. Відповідав відверто, імпровізовано, іноді — суперечливо.

Насамперед журналісти поцікавилися квартирою доньки в Києві, придбаною у 2023 році. На що мер відповів:

“Питання в тому, що в мене жінка бізнесмен. Я тоді був директором фірми, працював, і ця квартира була куплена десь п’ятнадцятий-шістнадцятий рік. Це сплачувала і вона бралася так, як у лізинг — сплачувала кожен рік”.

Однак згідно з офіційною інформацією, квартира у Віталії з’явилася лише два роки тому — у 2023-му. Отже, або йдеться про інше житло, або мер плутає дати, або щось приховує.

На головне запитання: звідки взялися 20 мільйонів гривень доходу дружини — відповіді журналісти так і не отримали. Ось що сказав мер:

“Це вже була збиткова фірма. Наскільки я знаю, це вже десь було. Це валовий. Ні, ви не плутайте. Це валовий дохід, а витратна частина там була більша, чим валовий дохід”.

Тобто задекларовано понад 20 мільйонів гривень валового доходу, але про витрати — нічого не відомо. Жодних документів чи підтверджень не надано. Із відповідей створюється враження, що мер або не розуміє, як працює звітність, або намагається уникнути конкретики.

На запитання про колибу в заповіднику мер відповів коротко і теж без ясності:

“Я до того не причетний. У мене в Микуличині 120 родичів. Хто що робить — я за то гарантувати не можу. Але там не заповідник — це я впевнений”.

Мироняк додав: “Ну трохи ви непроінформовані, розумієте, що заповідник… Я маю технічну освіту, то прочитайте і зрозумійте. Але те, що воно не заповідник — це точно там”.

У підсумку — жодної конкретної відповіді. Всі зв’язки з родиною — формально заперечуються. Реальні доходи — не пояснено. Підприємства або закриті, або працюють, але “не на неї”. А родинний бізнес — не бізнес, а нібито ініціатива далеких родичів.

Підсумки розслідування: факти, які говорять самі за себе

Журналісти СтопКору зібрали достатньо фактів, щоб скласти цілісну картину. Родина мера Яремче, міста з населенням менш ніж 10 тисяч, має у власності:

десятки земельних ділянок загальною площею понад 4 гектари,

деревообробне підприємство, яке активно працює,

готель, що не функціонує вже кілька років,

туристичний об’єкт у межах заповідної території,

цілий автопарк на десятки транспортних засобів,

елітну нерухомість у Києві, включаючи дві квартири в “Герцен Парку” та одну в “Русанівській Гавані”.

На тлі цього — дороги в Яремче залишаються розбитими, а шлях до дитячого садочка взагалі не має асфальтного покриття.

Водночас:

компанія “Зорі Карпат”, що раніше активно вигравала тендери, сьогодні у звітності показує нулі;

фізична особа-підприємець Надія Мироняк залишається на спрощеній системі оподаткування, хоча задекларований дохід значно перевищує граничний рівень — замість близько 4 мільйонів гривень до бюджету сплачено лише 600 тисяч;

у Микуличині, де мешкає родина, збудовано найякісніші дороги — з бруківкою, бордюрами, освітленням. Ці шляхи ведуть безпосередньо до маєтку Мироняків.

У підсумку, місто, яке могло б бути однією з візитівок Карпат, більше схоже на феодальне володіння, де в одних руках — тендери, бізнеси, інфраструктура та мовчазна лояльність. Родинна структура, де все формально розділено, але фактично — пов’язано. І головне — без відповідей на ключове запитання: звідки гроші?