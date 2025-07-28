Для ветеранів, освіти й бізнесу: у Франківську проведуть Гакатон суспільних рішень

Мережа правового розвитку запрошує на Гакатон суспільних рішень — 2025, що відбудеться 30-31 липня 2025 року в Івано-Франківську.

Захід збере понад 100 учасників/ць — проактивних представників/ць шести громад, три з яких

Івано-Франківської області (Калуська, Коломийська, Тлумацька) та три — з Миколаївської (Баштанська, Березнегуватська, Галицинівська), аби підготувати плани проєктів для впровадження у 2025-2026 роках, пише Галка.

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Розроблені проєкти сприятимуть соціальним змінам та стануть новими віхами у розвитку громад. Серед основних тем гакатону — ветеранська політика та реінтеграція, освіта і розвиток молоді, економіка та місцеві інвестиції. Зокрема, об’єднавшись у 10 міжсекторальних команд, учасники/ці гакатону шукатимуть рішення для адаптації ветеранів у громадах, покращення доступу до освіти для жителів сільських громад, стимулювання економіки та розвитку локального бізнесу.

Проєкти команд-учасників отримають спеціальні нагороди від партнерів заходу, що можуть передбачати ресурсну, менторську чи інформаційну підтримку, співпрацю або грантову допомогу.

Місце проведення гакатону: Інноваційна платформа «Промприлад. Реновація» (вул. Академіка Сахарова, 23, м. Івано-Франківськ)

Тривалість — 09:00–18:00