«Прикарпатенерготрейд» вирішив збирати авансові платежі зі споживачів

«Прикарпатенерготрейд» запустив нову послугу – «Рекомендований платіж».
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це повідомили на сторінці «Прикарпатенерготрейду», пише Правда.
«До рахунку за лютий 2025 року додано прогнозовану суму за березень. Це не обов’язковий платіж – ви самі вирішуєте, чи скористатися ним».
Як відображається сума?
- У банках – з сьогоднішнього дня відображається однією загальною сумою як «Сума до оплати».
- У друкованих рахунках – інформація вже включена.
- У персональному кабінеті та viber-боті – оновлення буде доступне з 12 березня.
Споживачі у соцмережах не приховують свого обурення, адже рахунки за світло зросли у декілька разів. Новація викликала шок у платників похилого віку, які звикли сплачувати суми у рахунках, щоб не мати боргів. Окремі споживачі припускають, що «рекомендований платіж» це «промацування» реакції людей перед наступним підвищенням цін на електрику.