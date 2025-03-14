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«Прикарпатенерготрейд» вирішив збирати авансові платежі зі споживачів
Диван на коліщатках в темній вітальні

«Прикарпатенерготрейд» вирішив збирати авансові платежі зі споживачів

Автор: Олег Мамчур
14/03/2025 12:03
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«Прикарпатенерготрейд» запустив нову послугу – «Рекомендований платіж».

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Про це повідомили на сторінці «Прикарпатенерготрейду», пише Правда.

«До рахунку за лютий 2025 року додано прогнозовану суму за березень. Це не обов’язковий платіж – ви самі вирішуєте, чи скористатися ним».

Як відображається сума?

  • У банках – з сьогоднішнього дня відображається однією загальною сумою як «Сума до оплати».
  • У друкованих рахунках – інформація вже включена.
  • У персональному кабінеті та viber-боті – оновлення буде доступне з 12 березня.

Споживачі у соцмережах не приховують свого обурення, адже рахунки за світло зросли у декілька разів. Новація викликала шок у платників похилого віку, які звикли сплачувати суми у рахунках, щоб не мати боргів. Окремі споживачі припускають, що «рекомендований платіж» це «промацування» реакції людей перед наступним підвищенням цін на електрику.