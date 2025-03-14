На Франківщині поліцейські перевіряють повідомлення про замінування п’ятьох ліцеїв

Зранку 14 березня 2025 року поліцейські отримали повідомлення про ймовірне мінування п’ятьох ліцеїв на Івано-Франківщині. До освітніх закладів скерували працівників екстрених служб. Вони перевіряють інформацію.

Про це у коментарі Суспільному розповів керівник сектору комунікації поліції в області Андрій Яцків.

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З його слів, йдеться про школи в Івано-Франківську, Богородчанах та Яремчі.