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Машина вибухотехнічної служби на вулиці міста
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Франківщині поліцейські перевіряють повідомлення про замінування п’ятьох ліцеїв

Автор: Lilia
14/03/2025 11:39
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Зранку 14 березня 2025 року поліцейські отримали повідомлення про ймовірне мінування п’ятьох ліцеїв на Івано-Франківщині. До освітніх закладів скерували працівників екстрених служб. Вони перевіряють інформацію.

Про це у коментарі Суспільному розповів керівник сектору комунікації поліції в області Андрій Яцків.

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З його слів, йдеться про школи в Івано-Франківську, Богородчанах та Яремчі.

“На місці ймовірних замінувань працюють вибухотехніки та слідчо-оперативні групи”, — сказав Андрій Яцків.