На Франківщині поліцейські перевіряють повідомлення про замінування п’ятьох ліцеїв

Зранку 14 березня 2025 року поліцейські отримали повідомлення про ймовірне мінування п’ятьох ліцеїв на Івано-Франківщині. До освітніх закладів скерували працівників екстрених служб. Вони перевіряють інформацію.
Про це у коментарі Суспільному розповів керівник сектору комунікації поліції в області Андрій Яцків.
Реклама: Місцеві пропозиції
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
З його слів, йдеться про школи в Івано-Франківську, Богородчанах та Яремчі.
“На місці ймовірних замінувань працюють вибухотехніки та слідчо-оперативні групи”, — сказав Андрій Яцків.