На Івано-Франківщині оштрафували ще вісім паліїв сухої трави

Учора на Прикарпатті до адміністративної відповідальності було притягнуто вісім осіб за підпал сухої трави.
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Повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, передає Правда.іф.
Протягом минулої доби на Прикарпатті працювали рейдові групи ДСНС, якими було виявлено 8 паліїв сухої трави. З початку року виявлено 81 правопорушника, на яких складено адмінпротоколи.
“Робота із запобігання виникнення пожеж в екосистемах та виявлення правопорушників триває, щодня на території області працівники проводять рейди в тергромадах області, під час яких використовують БПЛА”, – йдеться у дописі.
Рятувальники наголошують громадянам, що випалювання сухої рослинності заборонено законом! Штраф у разі порушення статті 77-1 КУпАП становить від 3060 грн до 6120!