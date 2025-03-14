Без розсічення грудної клітки: у Франківську вдало прооперували чоловіка з рідкісною вадою серця

33-річному Генадію Крайкіну, у якого була рідкісна вроджена вада серця, в ЦМКЛ провели успішну операцію з мініінвазивного доступу. Лікарям вдалось зберегти серцевий клапан та повернути пацієнта до повноцінного і здорового життя без обмежень.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.іф з посиланням на КНП “Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради”

Генадій Крайкін родом із Донецької області.

«Діагностували мені серцеву хворобу ще у дитинстві. Спершу лікарі казали, що потрібно почекати до 16 років і, можливо, операція не буде потрібна. В дитинстві я відчував себе абсолютно здоровим, тому й навіть займався спортом, хоча медики мені цього не рекомендували. Я жив без будь-якого дискомфорту чи обмежень. Але в 30 років почав відчувати сильну задишку при фізичних навантаженнях і навіть в побутових справах. В серпні 2024 року, коли виїжджав з Донеччини, проходив ВЛК і мені сказали, що потрібна операція», – розповідає пацієнт.

У Генадія Крайкіна рідкісна вроджена вада серця – субааортальна мембрана (підклапанний стеноз вихідного тракту лівого шлуночка). Лікар-кардіохірург Тарас Гудзенко каже, що зазвичай таких пацієнтів оперують ще в дитячому віці.

Після погіршення стану здоров’я в одній із клінік нашому пацієнту пропонували здійснити заміну (протезування) серцевого клапану.

«Це для мене був шок, бо не хотів повного розрізу грудини, мене лякав також довгий період реабілітації після операції», – говорить Генадій Карайкін.

Кардіохірург Тарас Гудзенко пояснює:

«Дуже часто помилково, на жаль, деякі лікарі, які не мають великого досвіду лікування пацієнтів із вродженими вадами серця, вважають, що така патологія аортального клапану як у Генадія потребує протезування. Але в ЦМКЛ, провівши детальну діагностику, ми виявили, що морфологічно аортальний клапан у нашого пацієнта є цілком нормальний і не потребує протезування. Проблемою була тільки мембрана, яка заважала витоку (виходу) крові з лівого шлуночка. Якщо не оперувати цю ваду, то в подальшому розвиваються ті самі наслідки, що і при аортальному стенозі (вторинна мітральна і серцева недостатність, легенева гіпертензія). Ця операція була покликана на те, щоб зберегти аортальний клапан, звільнити вихідний тракт лівого шлуночка від фіброзно-м’язового валика і, таким чином, покращити якість життя пацієнта.

Далі Генадій не потребуватиме жодного оперативного втручання, лікування медикаментозне буде мінімальне, а в майбутньому він може обійтись і без прийому ліків».

Операція здійснювалась в умовах штучного кровообігу (коли серце у пацієнта стоїть, на ньому виконують операцію, а функцію серця та легень виконує апарат ШК, яким керує лікар анестезіолог-перфузіолог).

Робили операцію Генадію Крайкіну в п’ятницю, 7 березня.

«В понеділок я уже ходив по коридору, бо не міг сидіти в палаті. Зараз все в нормі, апетит чудовий, чекаю виписки. З кожним днем мені все краще. Дуже швидкий процес одужання», – говорить пацієнт.

Вже вчора, 12 березня, тобто менш аніж за тиждень після проведення оперативного втручання Генадія виписали з ЦМКЛ.

Тарас Гудзенко називає переваги мініінвазивних операцій (без розсічення грудної клітки) для пацієнтів:

«Менший больовий синдром, швидке загоєння рани, яка є невеликою. Внаслідок цього короткий період реабілітації, швидше одужання та повернення з лікарні додому».

Кількість мініінівазивних оперативних втручань в ЦМКЛ зростає.