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В Івано-Франківську погана якість повітря через спалювання сухостою, – мер
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Івано-Франківську погана якість повітря через спалювання сухостою, – мер

Автор: Олег Мамчур
14/03/2025 10:20
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В Івано-Франківську погіршення якості повітря пов’язане із сезонною причиною – спалюванням сухостою.

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Про це в прямому ефірі на радіо “Вежа” повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, пише КУРС.

За словами мера, у місті немає якихось підприємств, які є “мегазабруднювачами”, як це на сході чи в центрі України.

“Якщо і є виробництво, то воно здебільшого є більш-менш екологічно чистим. Немає виробництв, які взагалі екологію не псують, але у нас це не є якась хімія, машинобудування, металургія”, – каже Марцінків.

Також Марцінків додає, що як тільки є вітер і дощ, то якість повітря покращується, тому зараз у місті нижчі показники забруднення.