Контрольний матч. «Прикарпаття» – «Rebel» 2:0. ФОТО

У рамках підготовки до весняної частини чемпіонату 13 березня “Прикарпаття” провело свій восьмий контрольний поєдинок.

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Після перемоги над земляками з “Blago-Юності” (5:0) вже у четвер суперником “зелено-жовтих” стала ще одна аматорська команда — столичний “Rebel”, який веде боротьбу за плей-оф у чемпіонаті ААФУ.

Кияни проводять НТЗ в Івано-Франківську, а сам матч відбувся на штучному полі “Хет-трик Арени”.

Першолігова команда здобула другу поспіль “суху” перемогу, забивши по одному голу у кожному з таймів. На 21-й хвилині Трофимюк чітко реалізував 11-метровий, а наприкінці поєдинку Цибульник після пасу від Хоми встановив остаточний підсумок – 2:0.

Майже одразу пролунала сирена повітряної тривоги, тож завершальні кілька хвилин спарингу вирішили не догравати.