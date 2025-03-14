На Івано-Франківщині зустрінуть скорботний кортеж з полеглим Більчаком Василем

Сьогодні, 14 березня, Солотвинська громада зустрічатимемо траурний кортеж домовини з тілом солдата Василя Більчака.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Повідомляє Солотвинська селищна рада, пише Правда.іф

Прибуття кортежу очікується орієнтовно о 14 годині в селище Богородчани біля адмінприміщення селищної ради, в селище Солотвин – о 14 годині 45 хвилин, біля Фігури Ісуса Христа.

Всіх жителів громади просять вийти на центральну дорогу, щоб гідно зустріти та віддати останню шану полеглому.

Згідно розпорядження секретаря селищної ради 14-15 березня 2025 року в Солотвинській територіальній громаді оголошено днями жалоби. На знак скорботи на будівлях і спорудах приспустять державний прапор.

а