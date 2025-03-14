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Диван на коліщатках в темній вітальні

На Івано-Франківщині зустрінуть скорботний кортеж з полеглим Більчаком Василем

Автор: Lilia
14/03/2025 09:28
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Сьогодні, 14 березня, Солотвинська громада зустрічатимемо траурний кортеж домовини з тілом солдата Василя Більчака.

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Повідомляє Солотвинська селищна рада, пише Правда.іф

Прибуття кортежу очікується орієнтовно о 14 годині в селище Богородчани біля адмінприміщення селищної ради, в селище Солотвин – о 14 годині 45 хвилин, біля Фігури Ісуса Христа.

Всіх жителів громади просять вийти на центральну дорогу, щоб гідно зустріти та віддати останню шану полеглому.

Згідно розпорядження секретаря селищної ради 14-15 березня 2025 року в Солотвинській територіальній громаді оголошено днями жалоби. На знак скорботи на будівлях і спорудах приспустять державний прапор.

а