Якою буде погода на Івано-Франківщині 14 березня

14 березня в Івано-Франківську та області синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вночі — невеликий дощ, вдень — помірний.

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Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 4-6° тепла, вдень повітря прогріється до 15-17° тепла.

По області вночі — 2-7° тепла, вдень стовпчики термометра показуватимуть 14-19° тепла.

У високогір’ї Карпат вночі — 2-7° тепла, вдень — 5-10° тепла.

Вітер — північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — 4-6 кілометрів.