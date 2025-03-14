ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Якою буде погода на Івано-Франківщині 14 березня
Диван на коліщатках в темній вітальні

Якою буде погода на Івано-Франківщині 14 березня

Автор: Олег Мамчур
14/03/2025 09:17
-Реклама
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
Азов
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

14 березня в Івано-Франківську та області синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вночі — невеликий дощ, вдень — помірний.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 4-6° тепла, вдень повітря прогріється до 15-17° тепла.

По області вночі — 2-7° тепла, вдень стовпчики термометра показуватимуть 14-19° тепла.

У високогір’ї Карпат вночі — 2-7° тепла, вдень — 5-10° тепла.

Вітер — північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — 4-6 кілометрів.