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Диван на коліщатках в темній вітальні

Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

Автор: Любов Семанишин
14/03/2025 08:50
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Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:

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14 березня – День українського добровольця;

– 90 років від дня народження Романа Стринадюка (1935-2010), майстра з художньої обробки металу та шкіри, члена НСХУ, заслуженого майстра народної творчості України, уродженця м. Косова (нині Косівської територіальної громади Косівського району).

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.