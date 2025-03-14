Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

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14 березня – День українського добровольця;

– 90 років від дня народження Романа Стринадюка (1935-2010), майстра з художньої обробки металу та шкіри, члена НСХУ, заслуженого майстра народної творчості України, уродженця м. Косова (нині Косівської територіальної громади Косівського району).

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.