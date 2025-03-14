На Прикарпатті планують збільшити кількість виїздів мобільних медичних бригад

В Івано-Франківській області планують збільшити кількість виїздів мобільних медичних бригад з метою покращення виявлення туберкульозу серед населення, особливо в гірських районах.

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Пише Правда.іф з посиланням на Версії.

За словами медичних фахівців, завдяки виїздам мобільних медичних бригад можна охопити більшу кількість людей, особливо у віддалених населених пунктах. Це дозволить провести тестування та своєчасно виявити хворих, що є важливим для запобігання поширення туберкульозу.

“Ми виїжджаємо майже щотижня у громади, і завдяки нашим фахівцям проводимо тестування. Це важливий крок у питанні профілактики туберкульозу”, – зазначив головний державний санітарний лікар області Руслан Савчук.

В Україні минулого року зафіксували понад 18 тисяч нових випадків туберкульозу, що на 8% менше, ніж у попередньому році. Проте фахівці попереджають: попри зниження показників, ризик поширення хвороби залишається.

За словами завідувачки відділу управління та протидії туберкульозу Центру громадського здоров’я України Яни Терлєєвої, нині важливо підвищувати обізнаність населення про цю хворобу.

“Ми хотіли б, щоб люди більш свідомо ставилися до свого здоров’я, дбали про нього та зверталися до лікарів за наявності навіть найменших симптомів”, – зазначила Яна Терлєєва.

Фахівці зауважують, що в Івано-Франківській області епідеміологічна ситуація є відносно стабільною. Рівень захворюваності нижчий, ніж у середньому по країні, проте це не привід зменшувати зусилля у боротьбі з хворобою.

“Сьогодні ми бачимо, що в Івано-Франківській області більш благополучна ситуація, рівень захворюваності нижчий, ніж загалом по країні, але певні території потребують більшої уваги”, – додала Яна Терлєєва.

Медики наголошують: регулярні обстеження допомагають виявити хворобу на ранній стадії та своєчасно розпочати лікування. Це значно підвищує шанси на одужання та запобігає подальшому поширенню інфекції.

Довідково:

Туберкульоз — це інфекційне бактеріальне захворювання, спричинене мікобактерією туберкульозу, яка найчастіше вражає легені. ТБ передається краплинним шляхом від людини з активною респіраторною формою до людини.

Для того, щоб діагностувати туберкульоз, сімейний лікар проводить скринінг та опитування, оцінює ризик захворювання і направляє, за необхідністю, на обстеження до фтизіатра. Фтизіатр робить рентгенологічне обстеження, аналіз харкотиння за допомогою молекулярно-генетичної експертизи або мазку мокротиння і, згідно із результатами, встановлює діагноз.

Пацієнт може здати харкотиння у пунктах його збору (детальну інформацію можна отримати у свого сімейного лікаря). Результат молекулярно-генетичного аналізу (чи присутні ДНК мікобактерії ТБ в мокротинні) або мікроскопії мокротиння хворий можна отримати протягом доби з моменту доставки матеріалу в лабораторію.

Спеціальна підготовка перед проведенням дослідження не потрібна. Знімок легень роблять в рентген-кабінеті лікарні за направленням сімейного лікаря. Заздалегідь готуватися до цього не потрібно. Необхідність додаткового обстеження визначає фтизіатр. Це може бути: бронхоскопія, комп’ютерна томографія або люмбальна пункція чи інші більш специфічні дослідження, залежно від ураженого органу.

Лікування, залежно від стану пацієнта, може бути амбулаторним від самого початку діагностування туберкульозу або стаціонарним. Якщо є показання. Лікування від туберкульозу в Україні безкоштовне. Під час амбулаторного лікування хворий отримує препарати за місцем лікування.

Як це відбувається?

Пацієнт отримує протитуберкульозні препарати на 10-20 або 30 днів і кожен день, показує процес прийому препаратів на камеру (в реальному часі або пересилає запис) медичній сестрі. Вона переглядає це і ставить відмітки про прийом препаратів.

Амбулаторна форма лікування має переваги, тому що: пацієнтові нема потреби лежати в стаціонарі у лікарні; хворий може бути поруч із сім’єю; в деяких випадках пацієнт може продовжувати працювати.