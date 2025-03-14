Прикарпатський нардеп Ігор Фріс написав закон, який може легалізувати земельні схеми

Верховна Рада України схвалила законопроєкт №12089, який спрямований на захист прав добросовісних набувачів. Автором цього законодавчого акту є народний депутат з Івано-Франківщини, Ігор Фріс.

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Пише Правда.іф з посиланням на Слугу Народу. Івано-Франківщина, Рух ЧЕСНО.

Суть закону

«Це захист права власності. Захист інвестицій. Гарантія того, що якщо ти законно щось купив, то завтра це не зможуть відібрати через хитрі схеми віндикації чи негаторного позову. Зараз у Верховному Суді перебуває понад 2000 справ, у яких замість оскарження договору та доведення його незаконності просто припиняють право власності набувача через вилучення майна. У всіх країнах, де панує право, право власності – це основа», – зазначив Ігор Фріс.

Основні положення закону:

1.Хто такий добросовісний набувач?

Добросовісний набував вже має бути з самої назви. Це той, хто ЗАКОННО і добросовісно КУПИВ (не отримав у дарунок, не приватизував, а купив за гроші) майно. Це майно на момент купівлі не було під забороною, арештом або в суді. Воно було вільним від зобовʼязань.

2.Якщо майно раніше було державним або комунальним

Якщо об’єкт колись належав державі чи громаді, то він має перебувати у приватній власності понад 10 років, щоб діяло право добросовісного набувача.

Якщо ж майно вибуло з державної чи комунальної власності менше ніж 10 років тому, держава має право звернутися до цивільного суду для його повернення (звісно, якщо для цього є підстави). У таких випадках закон не захищає набувача.

3.Якщо майно вибуло з державної власності більше ніж 10 років тому, але з ознаками злочину

У такому разі справа розглядається в кримінальному провадженні, і жодні строки давності не застосовуються. Якщо суд визнає угоду незаконною, майно може бути вилучене. Проте, на відміну від сьогоднішньої ситуації, добросовісний набувач отримає право на відшкодування збитків із винної особи.

4.Яке майно не підпадає під захист закону?

Право добросовісного набувача не буде застосовуватися, якщо йдеться про:

• критичну інфраструктуру,

• стратегічні об’єкти,

• природно-заповідний фонд,

• об’єкти культурної спадщини.

Перелік таких об’єктів визначений у законі.

5.Що буде, якщо у добросовісного набувача все ж вилучать майно?

Якщо майно все-таки буде вилучене, власник отримає компенсацію його вартості. Важливо, що компенсація надається виключно добросовісному набувачеві. На сьогоднішній день майно часто вилучають без жодних виплат. Цей законопроєкт змінює ситуацію.

Попередньо, як зазначав Ігор Фріс, законопроєкт отримав широку підтримку від бізнес-спільноти, зокрема: Федерації роботодавців України; Резидентів «ДІЯ.City»; Ради підприємців при Президенті України; Торгово-промислової палати України; «Маніфесту 42»; Спілки українських підприємців-ветеранів АТО; Десятків обласних відділень федерацій та асоціацій, що представляють різні галузі – від хімічної промисловості до деревообробки; Спілки українських підприємців; Спілки оборонних підприємств.

«Бізнес готовий працювати й наповнювати бюджет воюючої країни. Він потребує гарантій для своїх мільйонних інвестицій. Ми повинні його підтримати й гарантувати недоторканність права власності», – прокоментував народний депутат Ігор Фріс.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт у другому читанні, його на засіданні у середу, 12 березня, підтримали 273 народні депутати.

Натомість, громадські активісті закликають президента Володимира Зеленського ветувати законопроєкт, адже, на їхню думку, нові норми можуть призвести до фактичного узаконення земельних схем, зазначає Рух ЧЕСНО.

Як стверджують у громадській організації , законопроєкт, зокрема, передбачає, що:

після 10 років з моменту незаконного відчуження ділянки, зокрема лісу, прибережної, інших природних зон, держава чи громада втрачають право вимагати повернення цих територій;

якщо з часу відчуження минуло до 10 років і суд ухвалить рішення щодо повернення ділянки державі чи громаді – вони мають виплатити власнику компенсацію за ринковою вартістю. Однак компенсацій втрат державі та територіальній громаді не передбачено.

Водночас законопроєкт передбачає вийнятки для земель стратегічного значення, об’єктів критичної інфраструктури, природоохоронного фонду та культурної спадщини, однак містить нюанси, які ускладнюють, або унеможливлюють таке повернення.

Також він не враховує, що межі земель природоохоронного фонду чи культурної спадщини часто не визначені чітко і не зафіксовані в Державному земельному кадастрі. В таких випадках держава повністю втрачає механізми повернення цих активів на свою користь.