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Артилерійська установка стріляє за деревами.
Диван на коліщатках в темній вітальні

За минулу добу окупанти втратили 1410 орків та 114 одиниць автомобільної техніки

Автор: Lilia
14/03/2025 07:59
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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.03.25, за даними Генерального штабу ЗСУ, орієнтовно склали:

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  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 891660 (+1410) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 10313 (+6) од,
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 21443 (+11) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 24455 (+46) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1314 (+0) од,
  • засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1103 (+0) од,
  • літаків / aircraft – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 29136 (+153),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3121 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 40469 (+114) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 3777 (+0)

Дані уточнюються

Бий окупанта! Разом переможемо!

На зображенні може бути: текст «npoTRrom 24.02.22- 14.03.2025 OPИΕHTOBHΙ BTPATИ nPoTиBHиKA CKЛAЛИ ~891660 +1410 oco6oBoro cKлaAy personnel 370 niTakiB aircraft 10313 +6 THKиB tanks 331 reл.KonTepиB helicopters 29136 +153 6nЛA onepaTиBHo-TaKTи4Horo pиBHR UAV operational-tactical level 21443 +11 6oйoBиx 6poHboBaHиx mawиH troop -carrying AFVs 3121 KpилaT paKeTи cruise missiles 24455 +46 apTилepйcbKиKcиcTem cиcTem artillery systems 28 Kopa6л./KaTepи warships/boats 1 n.ABoAHй 4oBHи submarines 1314 PC3B MLRS 40469 +114 aBTomo6.лbHa TexHиKa Ta uиcTepHи vehicles & fuel tanks nmM 1103 3aco6иnno nnO anti-aircraft anti-aircraftsystems systems 3777 cneuиaлbHa TexHiKa special specialequipment equipment reHepaлbHий wTa6 36poйHиx Cил yKpaйHи»