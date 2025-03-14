За минулу добу окупанти втратили 1410 орків та 114 одиниць автомобільної техніки

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.03.25, за даними Генерального штабу ЗСУ, орієнтовно склали:
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- особового складу / personnel ‒ близько/ about 891660 (+1410) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 10313 (+6) од,
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 21443 (+11) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 24455 (+46) од,
- РСЗВ / MLRS – 1314 (+0) од,
- засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1103 (+0) од,
- літаків / aircraft – 370 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 29136 (+153),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3121 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 40469 (+114) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 3777 (+0)
Дані уточнюються
Бий окупанта! Разом переможемо!