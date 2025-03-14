Скорботна Коломийська громада зустріне воїна “на щиті” Костюка Романа

Сьогодні, 14 березня, скорботний кортеж із тілом полеглого захисника Романа Костюка вирушить з міста Коломиї об 11 годині та прямуватиме до батьківського дому в село П’ядики Коломийського району на Івано-Франківщині.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Пише Правда.іф з посиланням на Відділ освіти, культури, молоді та спорту П’ядицької ОТГ
Читання Псалтиря за загиблим Героєм відбудеться у п’ятницю о 17 годині у батьківському домі за адресою: село П’ядики, вул. Н.Водоставської, 3.
Чин похорону відбудеться у суботу, 15 березня о 12 годині.
Громаду просять гідно з пошаною зустріти скорботний кортеж із тілом загиблого військовослужбовця.
Розпорядженням сільського голови у П’ядицькій громаді 13, 14, 15 березня оголошено днями скорботи.
Воїну назавжди 26..