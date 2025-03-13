Стало відомо, чи знизились ціни на 100 обраних ліків з першого березня

В Україні ціни на 100 обраних ліків з першого березня порівняно з початком лютого в середньому зменшилися на 15%. Порівняно із січнем падіння становить 25%.

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Про це пише Правда з посиланням на Економічну правду.

До списку тих 100 найбільш популярних вітчизняних ліків потрапили, зокрема, “Цитрамон”, “Парацетамол”, “Ібупрофен”, “Валідол”, “Корвалол”, “Гідазепам” (“Інтерхім”) тощо.

Нагадаємо, що 11 лютого президент України Володимир Зеленський вислови обурення щодо вартості ліків у аптеках. 13 лютого він зазначив, що з першого березня ціни на основні лікарські засоби знизяться на 30%, щоб стати доступнішими для населення.

14 лютого Уряд обмежив максимальну торгівельну націнку для аптек 35% для безрецептурних препаратів і встановив регресивну шкалу для рецептурних. Пізніше виробники, аптеки і постачальники підписали з Міністерством охорони здоров’я декларацію про взаєморозуміння, де домовилися знизити ціни з початку березня.

Тож у підсумку виходить, що не зовсім виконали аптеки обіцянку президента зменшити вартість деяких ліків…