У Франківську відкрили анотаційні дошки полеглим воїнам Андрію Бревку та Василю Хомчину

13 березня 2025 року в Івано-Франківську відкрили анотаційні дошки полеглим військовослужбовцям Андрію Бревку та Василю Хомчину.

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Про це повідомили на у Facebook-сторінці Івано-Франківської міської ради.

Пам’ятні знаки встановили на фасаді Фахового коледжу електронних приладів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, де вчилися Андрій Бревко та Василь Хомчин.

Що відомо про Андрія Бревка

Андрій Бревко народився 20 лютого 1974 року. Чоловік воював у складі 10 гірсько-штурмової бригади. Був солдатом-радіотелефоністом.

27 листопада 2022 року боєць отримав важкі поранення під час бою поблизу села Берестове Соледарської громади Бахмутського району. 5 грудня Андрій Бревко помер у військовому госпіталі.

30 квітня 2024 року Андрія Бревка посмертно нагородили орденом “За мужність” ІІІ ступеня, а також присвоїли звання “Почесний громадянин міста Івано-Франківська”.

Що відомо про Василя Хомчина

Василь Хомчин народився 7 жовтня 1983 року. Він — один із “кіборгів” Донецького аеропорту.

Боєць воював у лавах 80 аеромобільної бригади. Згодом був командиром протитанкового відділення у 82 десантно-штурмовій бригаді. Мав звання молодшого сержанта.

Василь Хомчин поліг 6 вересня 2023 року під час бойового завдання поблизу села Вербове Пологівського району Запорізької області. Бійця посмертно нагородили орденом “За мужність” ІІІ ступеня. Також йому присвоїли звання “Почесний громадянин міста Івано-Франківська”.