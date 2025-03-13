У Франківську відкрили анотаційні дошки полеглим воїнам Андрію Бревку та Василю Хомчину

13 березня 2025 року в Івано-Франківську відкрили анотаційні дошки полеглим військовослужбовцям Андрію Бревку та Василю Хомчину.
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Про це повідомили на у Facebook-сторінці Івано-Франківської міської ради.
Пам’ятні знаки встановили на фасаді Фахового коледжу електронних приладів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, де вчилися Андрій Бревко та Василь Хомчин.
Що відомо про Андрія Бревка
Андрій Бревко народився 20 лютого 1974 року. Чоловік воював у складі 10 гірсько-штурмової бригади. Був солдатом-радіотелефоністом.
27 листопада 2022 року боєць отримав важкі поранення під час бою поблизу села Берестове Соледарської громади Бахмутського району. 5 грудня Андрій Бревко помер у військовому госпіталі.
30 квітня 2024 року Андрія Бревка посмертно нагородили орденом “За мужність” ІІІ ступеня, а також присвоїли звання “Почесний громадянин міста Івано-Франківська”.
Що відомо про Василя Хомчина
Василь Хомчин народився 7 жовтня 1983 року. Він — один із “кіборгів” Донецького аеропорту.
Боєць воював у лавах 80 аеромобільної бригади. Згодом був командиром протитанкового відділення у 82 десантно-штурмовій бригаді. Мав звання молодшого сержанта.
Василь Хомчин поліг 6 вересня 2023 року під час бойового завдання поблизу села Вербове Пологівського району Запорізької області. Бійця посмертно нагородили орденом “За мужність” ІІІ ступеня. Також йому присвоїли звання “Почесний громадянин міста Івано-Франківська”.