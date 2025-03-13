Українська та світова класика: франківців кличуть на фестиваль «Прикарпатська весна»

В Івано-Франківську відкривають щорічний фестиваль «Прикарпатська весна». На ньому слухачам представлять як сучасні, так і класичні твори академічної музики.

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Про це розповіли у середу, 12 березня, на пресконференції в обласній філармонії, пише Репортер.

Ця подія вперше відбулася в Івано-Франківську в 1950-х роках, розповідають організатори.

Ми маємо у Франківську один із найстаріших фестивалів України. Це професійний фестиваль музичного мистецтва, який дає можливість будувати культурні мости між Україною та іншими країнами, – каже художний керівник філармонії Роман Дзундза.

Фестиваль відкриють 16 березня концертом «Польська музика в Україні». На ньому диригуватиме Роман Ревакович, польський диригент українського походження. Він уже втретє приїжджає до Івано-Франківська.

Вперше я приїхав до Франківська у 1990 році з чоловічим хором «Журавлі». Потім – у 2012 році, – розповідає Роман Ревакович. – Цьогорічний приїзд також відбудеться у рамках будування українсько-польських музичних мостів. Ми представимо польську музику відомих творців.

Далі виступлять учні франківської балетної школи при філармонії з виставою «Свободи іскра невгасима».

Це філософська притча, міф. Там задіяні казкові герої та елементи виховання, – говорить балетмейстер-керівник студії Віталій Небор.

Наступним буде виступ хорової капели «Орея». За словами директора філармонії Володимира Рудницького, хор є рекордсменом хорових конкурсів.

Концерт пройде у два відділи. Перший – український фольклор, а другий – європейська музика, – каже Володимир Рудницький. – Це особливий колектив, який співає у різних манерах і різними голосами, тому цей концерт точно варто відвідати.

Також франківці зможу послухати концерт «Слово і голос» львівських музикантів Лілії Нікітчук і Максима Римара й оркестр Harmonia Nobile. Вони представлять твори французького романтизму та інші.

Крім того, буде фортепіанний концерт «Grand Piano Solo». Він поєднає твори українських композиторів – наприклад, Бориса Лятушинського, так і іноземних – як Ференца Ліста.

Закриють фестиваль “Прикарпатська весна” 23 березня великим концертом «Симфонічні скарби України». На ньому виступатиме народний артист України Назар Пилатюк у супроводі симфонічного оркестру.

Квитки можна придбати за посиланням.