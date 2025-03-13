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Понад 260 тисяч зібрали під час Благодійного аукціону зустрічей для франківської молоді з інвалідністю

Автор: Lilia
13/03/2025 21:02
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Благодійний аукціон зустрічей почався 13 січня і тривав місяць. За цей час в аукціоні взяли участь 74 особи. Серед них – митці, підприємці, журналісти, письменники, громадські діячі, лікарі, спортсмени, психологи.

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Пише Правда.іф з посиланням на Благодійний аукціон зустрічей.

Зібрали під час аукціону 262 080 гривень:

  • за зустрічі – 225 400 грн
  • донати без зустрічей – 36 680 грн.

Найбільші ставки:

-За зустріч з Нікітою Тітовим – 50 000 грн.

-За зустріч з Андрієм Семанівим – 20 000 грн.

-За зустріч з Ігорем Фрісом – 16 000 грн.

-За зустріч з Яремою Стециком – 10 000 грн.

Детальний звіт – у зображеннях:

Благодійний аукціон зустрічей, лоти та ставки.
Сторінка 5: Благодійний аукціон зустрічей
Благодійний аукціон зустрічей, лоти та ставки
Благодійний аукціон зустрічей: лоти та ставки.
Благодійний аукціон зустрічей, список лотів і ставок
Найбільші ставки благодійного аукціону зустрічей
Зустрічі збирають кошти для молоді з інвалідністю.

Робота здійснюється у рамках проєкту «SPEEDY – підтримка осіб з інвалідністю в Україні», що реалізується за підтримки Caritas Italiana.

“Безмежно вдячні тим, хто погодився брати участь в аукціоні, ваша безкорислива допомога ще раз доводить, що світ не без добрих людей! Дякуємо усім, хто робив ставки і тим, чиї ставки виграли. Ви допомогли нам зібрати потрібну суму, щоб організувати табір для молоді з інвалідністю у горах”, – йдеться у дописі.