Понад 260 тисяч зібрали під час Благодійного аукціону зустрічей для франківської молоді з інвалідністю

Благодійний аукціон зустрічей почався 13 січня і тривав місяць. За цей час в аукціоні взяли участь 74 особи. Серед них – митці, підприємці, журналісти, письменники, громадські діячі, лікарі, спортсмени, психологи.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Пише Правда.іф з посиланням на Благодійний аукціон зустрічей.
Зібрали під час аукціону 262 080 гривень:
- за зустрічі – 225 400 грн
- донати без зустрічей – 36 680 грн.
Найбільші ставки:
-За зустріч з Нікітою Тітовим – 50 000 грн.
-За зустріч з Андрієм Семанівим – 20 000 грн.
-За зустріч з Ігорем Фрісом – 16 000 грн.
-За зустріч з Яремою Стециком – 10 000 грн.
Детальний звіт – у зображеннях:
Робота здійснюється у рамках проєкту «SPEEDY – підтримка осіб з інвалідністю в Україні», що реалізується за підтримки Caritas Italiana.
“Безмежно вдячні тим, хто погодився брати участь в аукціоні, ваша безкорислива допомога ще раз доводить, що світ не без добрих людей! Дякуємо усім, хто робив ставки і тим, чиї ставки виграли. Ви допомогли нам зібрати потрібну суму, щоб організувати табір для молоді з інвалідністю у горах”, – йдеться у дописі.