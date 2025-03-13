Понад 260 тисяч зібрали під час Благодійного аукціону зустрічей для франківської молоді з інвалідністю

Благодійний аукціон зустрічей почався 13 січня і тривав місяць. За цей час в аукціоні взяли участь 74 особи. Серед них – митці, підприємці, журналісти, письменники, громадські діячі, лікарі, спортсмени, психологи.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Пише Правда.іф з посиланням на Благодійний аукціон зустрічей.

Зібрали під час аукціону 262 080 гривень:

за зустрічі – 225 400 грн

донати без зустрічей – 36 680 грн.

Найбільші ставки:

-За зустріч з Нікітою Тітовим – 50 000 грн.

-За зустріч з Андрієм Семанівим – 20 000 грн.

-За зустріч з Ігорем Фрісом – 16 000 грн.

-За зустріч з Яремою Стециком – 10 000 грн.

Детальний звіт – у зображеннях:

Робота здійснюється у рамках проєкту «SPEEDY – підтримка осіб з інвалідністю в Україні», що реалізується за підтримки Caritas Italiana.