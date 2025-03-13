У лікарні на Івано-Франківщині жінка випала з вікна

Трагедія сталася сьогодні, 13 березня, у КНП “Центральна районна лікарня Калуської міської ради”.
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Трагічний випадок журналістці Фіртки підтвердив керівник сектору комунікації поліції в Івано-Франківській області Андрій Яцків.
Як стало відомо, жінка випала з вікна лікарні. Вона померла на місці події.
Жінка — 1943 року народження.
Наразі на місці працює слідчо-оперативна група. Усі обставини з’ясовують фахівці.