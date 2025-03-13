 У Коломийському районі зайнялась будівля недіючого будинку культури

Прибувши на місце виклику, рятувальники швидко та ефективно ліквідували пожежу, що охопила стіну будівлі на площі 20 квадратних метрів.
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Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області
“13 березня на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу недіючого будинку культури в селі Тулуків Заболотівської ТГ.
Прибувши до місця виклику рятувальники оперативно ліквідували пожежу стіни будівлі, на площі 20м.кв”, – йдеться у дописі.
На щастя, на пожежі постраждалих немає.
Причина виникнення пожежі встановлюється.