 У Коломийському районі зайнялась будівля недіючого будинку культури

Прибувши на місце виклику, рятувальники швидко та ефективно ліквідували пожежу, що охопила стіну будівлі на площі 20 квадратних метрів.

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Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

“13 березня на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу недіючого будинку культури в селі Тулуків Заболотівської ТГ. Прибувши до місця виклику рятувальники оперативно ліквідували пожежу стіни будівлі, на площі 20м.кв”, – йдеться у дописі.

На щастя, на пожежі постраждалих немає.

Причина виникнення пожежі встановлюється.