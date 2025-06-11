ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

Прикарпатка довірилась незнайомцю і втратила 72 тисячі гривень

Автор: Оксана Марушкевич
11/06/2025 17:51
-Реклама
-Реклама
-Реклама
blagodeveloper.com/promotional-landing/
-Реклама
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Поліцейські застерігають громадян від шахрайських схем та закликають бути особливо уважними під час телефонних розмов щодо банківських операцій.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Повідомляє Поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф.

Жертвою шахрайства стала 50-річна жителька Коломийського району. Їй зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником банку. Він повідомив, що із її рахунку нібито зняті кошти, щоб їх повернути, потрібно повідомити код підтвердження. Довірившись незнайомцю, жінка втратила 72 000 гривень.

Слідчі територіального підрозділу поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство.

Поліцейські застерігають:

“Справжні працівники фінансових установ ніколи не телефонують клієнтам із проханням розголошувати конфіденційну інформацію; ні в якому разі не повідомляйте дані своєї картки – номер, PIN-код, CVV, одноразові паролі з SMS; перевіряйте інформацію: якщо вам телефонують із банку, покладіть слухавку та передзвоніть на офіційний номер, вказаний на сайті або на звороті банківської картки; встановіть ліміти на зняття коштів і увімкніть сповіщення – це допоможе швидко помітити підозрілі операції”.