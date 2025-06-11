Прикарпатка довірилась незнайомцю і втратила 72 тисячі гривень

Поліцейські застерігають громадян від шахрайських схем та закликають бути особливо уважними під час телефонних розмов щодо банківських операцій.

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Повідомляє Поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф.

Жертвою шахрайства стала 50-річна жителька Коломийського району. Їй зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником банку. Він повідомив, що із її рахунку нібито зняті кошти, щоб їх повернути, потрібно повідомити код підтвердження. Довірившись незнайомцю, жінка втратила 72 000 гривень.

Слідчі територіального підрозділу поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство.

Поліцейські застерігають: