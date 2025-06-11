Укрзалізниця запускає нові літні поїзди: серед них — маршрут до Ясіня

З початком літа традиційно зростає попит на залізничні подорожі. Щоб кожен міг комфортно дістатися до рідних, друзів або омріяного відпочинку, Укрзалізниця запускає додаткові сезонні поїзди!

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У літньому сезоні 2025 року передбачено 18 пар додаткових поїздів. Частина з них вже в графіку, інші — будуть призначатись згодом.

Серед новинок — зручний маршрут до серця Прикарпаття! Поїзд №203/204 Київ — Ясіня

Курсуватиме через день і посилить сполучення зі Східним Закарпаттям та Прикарпаттям. Це чудова можливість для мешканців Києва, Східної України та інших регіонів зручно дістатися мальовничого краю.

Розклад:

Київ: 23:00 → Львів: 07:28 → Ясіня: 14:17

Ясіня: 18:05 → Львів: 00:51 → Київ: 09:18

Зручно для пасажирів із Запоріжжя, Дніпра, Краматорська та Слов’янська: у Києві легко пересідати з поїздів Інтерсіті+ та продовжувати подорож до Карпат. Маршрут також охоплює нічне сполучення Київ — Львів — Київ та денне сполучення Львів — Ясіня — Львів.

Також вже курсує поїзд №228/227 Івано-Франківськ — Краматорськ, один із найдовших маршрутів України (1358 км).

Розклад:

Івано-Франківськ: 21:52 → Краматорськ: 18:28

Краматорськ: 19:20 → Івано-Франківськ: 16:45

Охоплює як нічне/денне сполучення Івано-Франківськ — Київ, так і денне/нічне Київ — Краматорськ.

Стежте за нашими оновленнями — зовсім скоро анонсуємо ще більше літніх маршрутів.