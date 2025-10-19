Прикарпаток запрошують на обстеження для раннього виявлення раку яєчника

Рак яєчника — одна з найпідступніших онкологічних хвороб у жінок.

Захворювання часто розвивається непомітно, без виражених симптомів, тому більшість пацієнток дізнаються про діагноз уже на пізніх стадіях, коли лікування значно складніше.

Основні симптоми, на які варто звернути увагу:

постійне здуття живота;

біль у тазовій або черевній порожнині;

часте сечовипускання;

швидке насичення або зниження апетиту.

Якщо ці прояви турбують тривалий час — обов’язково зверніться до лікаря.

Генетичні фактори ризику

Жінки, які мають мутації в генах BRCA1 або BRCA2, перебувають у групі підвищеного ризику розвитку раку яєчника та раку грудей. Якщо у родині були випадки цих захворювань, лікарі радять пройти генетичне тестування і консультацію лікаря-генетика.

Раннє виявлення — шанс на життя

Фахівці наголошують: регулярні гінекологічні огляди, УЗД органів малого таза та увага до спадкових ризиків — найефективніший шлях до ранньої діагностики.

У КНП «Прикарпатський клінічний онкологічний центр» Івано-Франківської обласної ради пацієнтки можуть отримати повний спектр сучасних оперативних втручань.

Центр оснащений інноваційним обладнанням, що дозволяє проводити точну діагностику та якісне лікування онкопатологій.

Контактні телефони для запису на консультацію: +380993029589, +380675664263, +380672103858.