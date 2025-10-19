Прикарпаток запрошують на обстеження для раннього виявлення раку яєчника

Рак яєчника — одна з найпідступніших онкологічних хвороб у жінок.
Захворювання часто розвивається непомітно, без виражених симптомів, тому більшість пацієнток дізнаються про діагноз уже на пізніх стадіях, коли лікування значно складніше.
Основні симптоми, на які варто звернути увагу:
- постійне здуття живота;
- біль у тазовій або черевній порожнині;
- часте сечовипускання;
- швидке насичення або зниження апетиту.
Якщо ці прояви турбують тривалий час — обов’язково зверніться до лікаря.
Генетичні фактори ризику
Жінки, які мають мутації в генах BRCA1 або BRCA2, перебувають у групі підвищеного ризику розвитку раку яєчника та раку грудей. Якщо у родині були випадки цих захворювань, лікарі радять пройти генетичне тестування і консультацію лікаря-генетика.
Раннє виявлення — шанс на життя
Фахівці наголошують: регулярні гінекологічні огляди, УЗД органів малого таза та увага до спадкових ризиків — найефективніший шлях до ранньої діагностики.
У КНП «Прикарпатський клінічний онкологічний центр» Івано-Франківської обласної ради пацієнтки можуть отримати повний спектр сучасних оперативних втручань.
Центр оснащений інноваційним обладнанням, що дозволяє проводити точну діагностику та якісне лікування онкопатологій.
Контактні телефони для запису на консультацію: +380993029589, +380675664263, +380672103858.