Понеділок на Прикарпатті розпочнеться з графіків обмежень потужності

У понеділок, 20 жовтня, на території Івано-Франківської області застосовуватимуться графіки обмежень потужності (ГОП) для промислових підприємств.

Обмеження діятимуть у повному обсязі — 5 черг з 06:00 до 22:00, повідомляє Прикарпаттяобленерго.

Нагадаємо, графіки обмежень потужності (ГОП) — це документи, у яких визначено перелік великих споживачів області та граничну потужність, до якої підприємства мають знизити споживання електроенергії.

Індивідуальне інформування підприємств про запровадження ГОП здійснює обленерго.