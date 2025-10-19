ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Понеділок на Прикарпатті розпочнеться з графіків обмежень потужності

Автор: Олег Мамчур
Підвісні лампочки на блакитному фоні
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Готелі Reikartz і контакти, Україна
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У понеділок, 20 жовтня, на території Івано-Франківської області застосовуватимуться графіки обмежень потужності (ГОП) для промислових підприємств.

Обмеження діятимуть у повному обсязі — 5 черг з 06:00 до 22:00, повідомляє Прикарпаттяобленерго.

Нагадаємо, графіки обмежень потужності (ГОП) — це документи, у яких визначено перелік великих споживачів області та граничну потужність, до якої підприємства мають знизити споживання електроенергії.

Індивідуальне інформування підприємств про запровадження ГОП здійснює обленерго.

СХОЖІ НОВИНИ