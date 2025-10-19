На Прикарпатті тривають осінньо-польові роботи

Аграрії області продовжують збирання пізніх сільськогосподарських культур та посів озимих зернових під урожай наступного року.
Про це повідомляє очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.
Зокрема, зібрали зернових на 102 тис. га, середня врожайність — 54,1 ц/га.
Крім того, намолотили:
- сої — 49 тис. тонн,
- соняшника — 23,1 тис. тонн.
Одночасно аграрії області продовжують посів озимих зернових культур.
Посіяли 19 тис. га, у тому числі:
- пшениці — 13,8 тис. га,
- ячменю — 4 тис. га,
- жита — 1,2 тис. га.