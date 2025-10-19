ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На Прикарпатті тривають осінньо-польові роботи

Автор: Олег Мамчур
Комбайн збирає врожай сої на полі
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Басейн і готель для відпочинку в Карпатах
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Аграрії області продовжують збирання пізніх сільськогосподарських культур та посів озимих зернових під урожай наступного року.

Про це повідомляє очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Зокрема, зібрали зернових на 102 тис. га, середня врожайність — 54,1 ц/га.

Крім того, намолотили:

  • сої — 49 тис. тонн,
  • соняшника — 23,1 тис. тонн.

Одночасно аграрії області продовжують посів озимих зернових культур.

Посіяли 19 тис. га, у тому числі:

  • пшениці — 13,8 тис. га,
  • ячменю — 4 тис. га,
  • жита — 1,2 тис. га.

Джерело(а) інформації

повідомляє 

СХОЖІ НОВИНИ